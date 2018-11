"O Trumpismo calha a toda a gente, até à esquerda caviar"

“É caso para dizer que o Trumpismo calha a toda a gente, inclusive à esquerda caviar”. É deste modo que o comentador Henrique Raposo reage, na Renascença, ás declarações feitas pela ministra da Cultura, em Guadalajara.

“Uma coisa boa de se estar em Guadalajara é não ver jornais portugueses”, afirmou a ministra da Cultura, que tutela a comunicação social, no domingo.

Na perspetiva de Henrique Raposo, este tipo de afirmações são “populistas” e só alimentam “o universo das ‘fake news’”, além de alimentarem o ódio.



Sem discordar, Jacinto Lucas Pires, também comentador residente às segunda-feiras na Manhã da Renascença, acrescenta outro ponto de vista: “Também acho que, às vezes, há uma certa culpa de o jornalismo ficar fixado nestas frases. Às vezes, uma frase infeliz é infeliz, pronto, deixa passar”.

Lucas Pires considera que Comunicação Social e Cultura não deveriam estar sob a mesma tutela, mas sublinha que, "quando o poder está aliviado de estar longe dos jornais, quer dizer que o contrapoder do jornalismo está a fazer um bom trabalho”.

A Ucrânia, de novo

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia foi outro tema no debate desta segunda-feira. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta segunda-feira de emergência, depois do incidente com os barcos ucranianos no Mar Negro.

Na opinião de Henrique Raposo, existe um risco real de a guerra entre os dois países se reacender.

Apesar da “amizade incompreensível” entre o Putin e Donald Trump, a diplomacia americana “continua a fazer o que sempre fez” e a apoiar a Ucrânia. Segundo o Presidente ucraniano, os americanos vão agora ajudar o país a “proteger essa linha de enorme tensão”.

Henrique Raposo chama ainda a atenção para o facto de as guerras não começarem com potência emergentes (como é agora a China), mas “com uma potência em declínio e ressentida, como o caso da Rússia”.

E lembra que “a economia russa é menor do que a economia de Nova Iorque”.

Jacinto Lucas Pires lembra, por seu lado, que “há uma guerra em câmara lenta há cinco anos” e diz que “a estratégia da Rússia é a do facto consumado contra o Direito Internacional. Começou com a anexação da Crimeia e agora vai em crescendo”.