Brexit e PSD

A História está a acontecer e tem o potencial de marcar o futuro. Os chefes de Estado e de governo da União Europeia aprovaram, esta manhã, o acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia que determina as condições do divórcio e as futuras relações.

Agora, o Brexit entra na hora da verdade: ratificação em dezembro por Londres e entre fevereiro e março por Estrasburgo.

Mas que consequência pode ter o Brexit em Portugal e estaremos todos - classe política, media e sociedade - a dar a devida importância à crise existencial em quatro potências da UE, Reino Unido, Alemanha, França e Itália?

É uma das perguntas para o Conversas Cruzadas que debate também a liderança de Rui Rio no PSD.

No partido pede-se mudança de estratégia, porque o PSD pode tornar-se irrelevante e é elevado o risco de derrota eleitoral.

Salvador Malheiro, vice-presidente do PS, arquitecto da vitória de Rui Rio é convidado na emissão que conta com a dupla residente: o economista Luís Aguiar-Conraria e o jurista Nuno Botelho.