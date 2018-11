Sociedade civil: o que realmente significa partilhar?

Vivemos num tempo em que a palavra partilha se tornou habitual nas nossas vidas: desde os ‘posts’ partilhados nas redes sociais à partilha de viaturas, por exemplo, para sermos mais ecológicos.

Mas o que significa hoje a palavra partilha para cada um de nós? O que queremos ter e o que partilhamos de facto? Porque lutamos, o que nos move, que valores nos sustentam?

Da vontade de partilha chega-se facilmente às noções de solidariedade e também de sociedade civil. Mas o que é isto de sociedade civil, hoje, em Portugal? Quais as suas fraquezas, quais as suas forças… se é que existem.

São dúvidas para tirar com a leitura do ensaio de Tiago Fernandes “A Sociedade Civil” e com os dois convidados do Da Capa à Contracapa desta semana: Raquel Campos Franco e José Pedro Cobra.

Raquel Campos Franco é doutorada em Gestão pela Universidade de Bath (Reino Unido) com uma tese sobre capacitação de organizações sociais sem fins lucrativos. Entre várias funções e estudos, coordenou a equipa que realizou o Diagnóstico das ONG em Portugal para a Fundação Calouste Gulbenkian (em 2015), no âmbito do Programa Cidadania Ativa.

José Pedro Cobra é advogado, ator de “stand-up comedy”, contador de histórias e voluntário, orador em eventos e encontros de empresas, espetáculos e palestras. Tudo o que recebe nesses eventos faz reverter para instituições e projetos de solidariedade social.



O Da Capa à Contracapa é uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater Portugal e o mundo. Pode ouvir ao sábado de manhã, às 9h30, na Renascença, e também em rr.sapo.pt e nos habituais suportes digitais, a qualquer hora, em Podcast.