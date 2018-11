Ensaio Geral

Cultura para todos

24 nov, 2018

O Ensaio Geral desta semana foi gravado no Teatro Nacional D. Maria II, com o diretor Tiago Rodrigues, Ana Pereira, responsável pelo programa Primeira Vez, e Nelson Portinha, invisual e espetador de teatro. Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC) e colaborador residente do Ensaio Geral, apresenta as suas habituais sugestões.