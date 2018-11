A Semana do Comendador Marques Correia

Valença Pinto

23 nov, 2018

O general Luís Vasco Valença Pinto, Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas entre 2006 e 2011, é o convidado. Na semana em que se comemoram 43 anos do 25 de novembro, o Comendador quis saber onde andava o General nessa altura. Falou-se do exército, do caso de Tancos e de golpes de estado.