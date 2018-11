São Bento à sexta

O sucessor do "irritante" e onde o Estado português falhou

23 nov, 2018

A semana política ficou marcada pela visita do novo Presidente de Angola, João Lourenço, a Portugal, a primeira de um chefe de Estado angolano em mais de dez anos. Eunice Lourenço, editora de política, e Sérgio Costa, editor da tarde informativa da Renascença, analisam "o novo momento político e económico" que voltou a reunir Luanda e Lisboa e debruçam-se sobre as responsabilidades no desastre em Borba. "António Costa não podia ter tido a atitude que teve, que foi demarcar-se completamente do que aconteceu."