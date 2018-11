A relação de Angola e Portugal em números

Os últimos anos de relações diplomáticas entre Portugal e Angola foram abalados por alguns casos judiciais, dos quais a Operação Fizz está no centro da crispação.

Em janeiro deste ano, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, mostrou-se "muitíssimo preocupado" com um "irritante" que estaria a afetar as relações entre Portugal e Angola, com a “agravante de que a solução não depende do Governo português”.

Uns dias depois, Marcelo Rebelo de Sousa interveio e afirmou que o que une Portugal e Angola são as relações económicas, “muito mais importantes” do que aquilo que separa os países.

Há números das relações financeiras entre os dois países de língua portuguesa: