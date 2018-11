Conselho de Diretores

“Não nos podemos habituar e conformar com a tragédia”

22 nov, 2018

As responsabilidades pela tragédia na estrada de Borba e a visita a Portugal do Presidente de Angola, João Lourenço, foram temas em análise no Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco, Henrique Monteiro e Pedro Santos Guerreiro.