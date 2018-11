Visita de João Lourenço cria onda de otimismo

A visita do Presidente de Angola a Portugal deverá abrir uma nova fase nas relações entre os dois países. Francisco Assis e João Taborda da Gama estão muito otimistas relativamente à vinda de João Lourenço, reconhecendo que ainda há um ano a visita de um chefe de Estado angolano seria impensável.

“A dinâmica muito positiva que se vive em Angola cria um quadro muito favorável para que sejam resolvidas as dificuldades que existiram no passado entre os dois países, seja a nível institucional seja ao nível do relacionamento entre cidadãos e empresas”, considera o eurodeputado socialista, que subscreve ainda a ambição de João Lourenço relativamente à diversificação do investimento português em Angola, defendendo que há um campo muito vasto de cooperação, nomeadamente em áreas onde Portugal tem excesso de profissionais.

Na tertúlia desta quinta-feira, Assis e Taborda da Gama debateram ainda a entrevista que o primeiro-ministro concedeu à Agência Lusa para assinalar o terceiro aniversário do Governo. As declarações de António Costa demarcando-se dos atuais parceiros, PCP e BE, são vista por João Taborda da Gama como inevitáveis em contexto pré-eleitoral.

“António Costa não pode dizer, antes das eleições, que leva o PCP e, sobretudo, o Bloco de Esquerda para o Governo porque isso lhe retiraria votos. O que ele admite é que os atuais parceiros são uma espécie de amigos com benefícios, amigos com uma visão mais policromática, talvez mais para um lado do que para o outro”, diz o fiscalista.