​Horizonte mais limpo

O futuro do Sporting Clube de Portugal tem estado em equação nos últimos dias, depois de se ter mantido na crista da onde durante meses a fio por razões de todos conhecidas.



A situação financeira do clube passou a ser o grande motivo de preocupação, tendo para isso contribuído também aquilo que o Presidente Frederico Varandas considerou recentemente como as “facas espetadas nas costas” por alguns falsos adeptos, falsos como Judas, os quais lançaram na praça atoardas incríveis, somente com o propósito de dificultar a vida a quem tem a responsabilidade de governar.

O empréstimo obrigacionista a que o Sporting tinha obrigatoriamente de lançar mão, passou a tornar-se o “calcanhar de Aquiles”, agravado pelo facto de nem sempre as notícias sobre o assunto proporcionarem toda a confiança.

Por isso, sucederam-se os apelos à participação na operação, que, a certa altura, parecia não irem ser correspondidos.

Mas ontem surgiram boas notícias. E assim ficou a saber-se que os números alcançados até então permitiam encarar o futuro com algum optimismo, por terem sido ultrapassados os mínimos exigíveis. E, quanto se sabe, a operação atingiu quase vinte milhões, quando faltam ainda algumas horas para que a mesma seja dada como encerrada.

Pelo que consta, a verba arrecadada poderá ainda subir consideravelmente nesta quinta-feira até às 15 horas, chegando até perto dos 30 milhões o que, a verificar-se, tornar-se-à numa vitória total.

Que Frederico Varandas e sua equipa bem merecem por constituir o reconhecimento da sua ação e o desmentido de alguns arautos da desgraça por pululam por aí.

A confirmar-se tudo aquilo que aqui aventamos apenas como hipótese passarão a existir boas razões para que seja possível pensar num outro Sporting, bem diferente dos malfeitores a que esteve entregue durante os últimos anos.