Edição da Noite

Cimeira Ibérica

22 nov, 2018

Na Edição da Noite desta quarta-feira, 21 de novembro de 2018: os resultados da 30.ª Cimeira Ibérica, o programa Casa Comum sobre o Brexit e a polémica do IVA nas touradas, as palavras do arcebispo de Évora que presidiu à eucaristia pelas vítimas, familiares e habitantes afetados pela derrocada da estrada 255, e o programa Biblioteca de… com a cantautora Márcia.