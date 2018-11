Casa Comum

"Trapalhada geral" no IVA das touradas

21 nov, 2018

As dificuldades internas de Theresa May para aprovar o esboço de acordo para o Brexit e a polémica em torno do IVA das touradas foram temas em destaque no programa Casa Comum desta semana, com o eurodeputado social-democrata Paulo Rangel e o presidente da Câmara de Lisboa, o socialista Fernando Medina.