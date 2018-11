Quanto é que os portugueses tencionam gastar no Natal?

Entre 1 de julho e 30 de setembro deste ano, os portugueses gastaram 1.093 milhões de euros em compras no estrangeiro. Uma média de 49 euros por cada compra efetuada.

São números do Banco de Portugal que se baseiam nas transações efetuadas com cartões emitidos por instituições bancárias com sede em Portugal. Foram mais de 22 milhões de operações em três meses, excluindo os pagamentos em dinheiro.

Em relação a 2017, estamos perante um crescimento de 34% no número de operações e de 24% em montante gasto. É também o maior crescimento desde 2013, o ano em que os portugueses menos viajaram para o estrangeiro por causa da crise económica.

Voltando a 2018, agosto foi o mês com maior número de movimentos de cartões e com maior valor gasto. Mais de sete milhões e meio de operações e 384 milhões de euros que saíram das contas dos turistas portugueses.

Espanha é o país que mais recebeu em valor: 25%, ou seja, um quarto deste montante global. Seguem-se o Reino Unido e a França.

Contudo, foi no Reino Unido que se registou o maior número de operações realizadas com cartões portugueses. Uma em cada cinco compras foram realizadas no país que, se tudo correr conforme previsto, despede-se da União Europeia em março de 2019.

Prosseguindo, uma em cada seis compras foi feita em Espanha. Uma em cada 7 na Holanda.

Contas que se fazem quando as férias do verão não passam de memórias registadas em fotografias, e numa altura em que começamos a ver as primeiras decorações do Natal que se aproxima. E Natal que se preze tem os seus extras.

Quanto é que os portugueses tencionam gastar este ano? De acordo com um estudo da consultora Delloite, 314 euros por família. Menos 7,1% dos gastos estimados no ano passado e quase metade do consumo registado em 2008.

Em comparação com outros países inquiridos, a previsão de gastos dos portugueses fica 63 euros abaixo da média europeia. Ingleses e espanhóis continuam a ser os mais gastadores da quadra natalícia. Ao contrário de holandeses, russos e polacos.