Reportagem

Espaço Júlia. Porto de abrigo contra a violência doméstica

21 nov, 2018 • Ana Rodrigues

A Renascença visitou o Espaço Júlia, junto ao Hospital dos Capuchos, em Lisboa, criado há três anos para atender casos de emergência e garantir todo o apoio às vítimas. Júlia é o nome de uma mulher brutalmente assassinada pelo marido. No próximo domingo assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Em Portugal, as autoridades registam anualmente uma média de 27 mil queixas. Desde o início do ano foram já registadas 21 vítimas mortais, todas mulheres.