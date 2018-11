Felizmente, há selecções

Enquanto a lama, produzida em catadupas em vários quadrantes nacionais, continua a emporcalhar o nosso futebol, há, felizmente, as selecções que nos aliviam deste pesadelo que teima em se manter e até aumentar a velocidade inaceitável.

Duas selecções nacionais voltam hoje a entrar em acção: em Chaves, os sub-21 vão tentar repetir a vitória alcançada na Polónia, garantindo assim o acesso ao Europeu do próximo ano, enquanto, mais tarde, em Guimarães, a equipa principal vai confirmar a qualificação já antes garantida para a final four do Europeu, na qual vai encontrar-se com outras selecções fortíssimas, como são as da Holanda, da Inglaterra e da Suiça no próximo mês de Junho.

Esperam-se boas notícias nesta terça-feira e há justificadas razões para isso.

Para além de jogadores de alta qualidade, que os temos e em profusão, dois técnicos muito credenciados, Fernando Santos e Rui Jorge, garantem uma condução inteligente e eficaz de duas equipas que praticam bom futebol que nos têm proporcionado momentos fantásticos.

Apesar de tudo isto, que significa um reconhecimento muito abrangente entre os adeptos do futebol nacional, há ainda uma pequena faixa de detractores que teimam em não reconhecer aquilo que salta à vista, tentando inventar conceitos que nada têm a ver com a realidade.

A esses, nem os vários títulos conquistados nos últimos anos, que têm erguido o nosso futebol até aos mais altos patamares, conseguem convencer.

Para finalizar, e para falar em qualificações: o futsal do Sporting acaba também se conseguir o apuramento para a final four da Champions. Sabe-se que não terá tarefa fácil mas, como diria um conhecido treinador, o mais importante é estar lá. E o futsal do Sporting vai estar.