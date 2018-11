Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Tertúlia Bola Branca

Faz sentido Ronaldo ser convocado para a Liga das Nações?

19 nov, 2018

O empate em Itália que valeu a Portugal o apuramento para a “final four” da Liga das Nações, a ausência de Cristiano Ronaldo da seleção e os problemas com as claques em Portugal foram temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.