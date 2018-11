​Centralismo 4.0

"Portugal é um dos países mais centralizados da Europa", conclui um estudo pedido pela Associação Comercial do Porto. A mais antiga associação empresarial do país voltou a diagnosticar o estado da nação olhando para um aspecto particular: o centralismo.



A estrutura da ACP, a caminho dos 3 mil associados, responde por mais de 80% do PIB da região e quer sugerir pistas e caminhos aos decisores políticos para que Portugal encontre um 'modelo de organização do Estado que seja justo, equilibrado e moderno".

Assim, o estudo "Assimetrias e Convergência Regional: Implicações para a Descentralização e Desconcentração do Estado em Portugal", concretizado por uma equipa da Universidade do Minho coordenada por Fernando Alexandre e com João Cerejeira, Miguel Portela e Miguel Rodrigues, é debatido no CONVERSAS CRUZADAS onde também se equaciona os efeitos no todo nacional do modelo de desenvolvimento adoptado na região mais rica do país, a Área Metropolitana de Lisboa.

Fernando Alexandre, professor da Universidade do Minho, junta-se ao painel residente com o economista Luís Aguiar-Conraria, o empresário e jurista Nuno Botelho e o sociólogo Manuel Carvalho da Silva.