São Bento à Sexta

A tourada do PS ou... Quem acredita que há divergências?

16 nov, 2018

A questão do IVA das touradas proporcionou ao país político uma faena na arena socialista, para muitos mal encenada. Os jornalistas Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e Miguel Marujo, do Diário de Notícias, avaliam a "divergência" Costa/César e passam, ainda, pelo debate mais alargado do Orçamento de Estado e por outro dos folhetins parlamentares dos últimos dias: o Silvano/Cerqueira. Neste edição, ficamos também a conhecer o livro "Morte aos traidores", que Miguel Marujo acaba de lançar e que reporta à história do PCTP/MRPP.