Portugal importa 1.3 milhões de toneladas de peixe por ano

Hoje vamos ao mar. Não porque o dia esteja convidativo para um mergulho, mas porque hoje é o dia nacional dedicada a este recurso imenso e tão português.

Fora de água, o país tem pouco mais de 92 mil quilómetros quadrados. Já a parcela de território que se estende pelo Atlântico supera os 3.8 milhões quilómetros quadrados.

Dito de outra forma, 97% do território nacional está no mar.

O Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos confirma que, até à 45.ª semana deste ano, 25 pessoas morreram, 96 ficaram feridas e 42 embarcações naufragaram em Portugal.

A consultora Ernst & Young estima que, em 2016, as atividades ligadas ao mar empregaram 100 mil pessoas e movimentaram 7,5 mil milhões de euros, correspondentes a 2.2% da riqueza gerada em Portugal.

No entanto, o consumo nacional de peixe é superior ao que a frota portuguesa consegue pescar dentro da União Europeia. Na verdade, o país produz apenas 25% do pescado que consome.

Cada português come 62 quilos de peixe no espaço de um ano. Em média, isso dá 170 gramas por dia. É três vezes mais do que a média europeia.

Vai daí, somos obrigados a ir buscar peixe ao exterior. De acordo com o Observatório do Mercado Europeu da Pesca, este ano Portugal já gastou quase um milhão e 300 mil euros na importação de mais de 300 mil toneladas de peixe.