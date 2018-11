Há quem tenha mais comprimento de cabelo do que altura

Hoje fiquei a saber que sou mais baixo do que o jogador com menor estatura da NBA.

E não estou propriamente surpreendido. Afinal, do alto do meu 1,84 metros não é difícil encontrar jogadores mais altos e, até muito mais altos do que eu na maior e mais emocionante liga de basquetebol do mundo.

O que me surpreende é a diferença. Porque, na verdade Isaiah Thomas dos Denver Nuggets tem apenas 1,87 metros. Não confundir com Isiah Thomas, uma das estrelas dos Detroit Pistons entre 1981 e 1994. Tinha 1,85 metros e com ele já era capaz de bater bola. Pelo menos, em estatura não faria má figura.

E o quê que tudo isto tem a ver com cabelo? Vamos lá descobrir.

Odeta Autukaité, de 26 anos, venceu a competição do cabelo mais comprido da Lituânia, um país onde, por acaso, o basquetebol tem mais fãs do que o futebol.

A nova Rapunzel lituana, entronizada em Kaunas, tem 1,56 metros de cabelo. E digo-lhe já que conheço gente com menos altura do que isto.

Não menos extraordinário: o prémio deste concurso é uma viagem com tudo pago para conhecer o parlamento europeu. Para mostrar o cabelo.

Odeta bateu 184 concorrentes, a mais velha com 80 anos.

E diz que não esperava mesmo ganhar, porque há muito tempo que andava a medir o cabelo e nunca pensou que fosse capaz de atingir este feito.

Contudo, Odeta Autukaité está longe, muito longe do recorde absoluto, estabelecido em 2013: 2,45 metros, que são apenas menos seis centímetros do que Sultan Kösen, um agricultor turco que, de acordo com o livro de recordes do Guiness é atualmente o homem mais alto do mundo com 2,51 metros.