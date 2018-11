Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Edição da Noite

Do caos da Venezuela para Trás-os-Montes

14 nov, 2018

Na Edição da Noite desta terça-feira, 13 de novembro de 2018: uma reportagem com uma família de venezuelanos que fugiu da crise no seu país para reconstruir a vida em Trás-os-Montes, a polémica taxa de proteção civil, o avião que aterrou de emergência em Beja pode não voltar a voar e uma entrevista com a socióloga Maria Filomena Mónica.