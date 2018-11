​O grande desafio

Os técnicos portugueses têm vindo a registar uma notável evolução nos últimos anos, ao ponto de ser transformado em país exportador quando, no passado, a maioria dos nossos clubes viravam as suas opções para lá das fronteiras nacionais. O Sporting Clube de Portugal acaba de romper com essa ainda jovem tradição.

E num momento em que o clube passa por grandes dificuldades, o Presidente Frederico Varandas decide contratar os serviços de um treinador holandês, Marcel Keizer que, para aceitar esse convite, teve de renunciar ao mandato que vinha exercendo nos Emirados Árabes Unidos.

Treinadores holandeses fizeram história no passado e alguns houve que deixaram marca inapagável. Quanto a nós, o maior de todos eles, Rinnus Michells, o homem que inventou a laranja mecânica e o futebol total, que nas décadas de sessenta e setenta causaram furor em todo o mundo.

Do mesmo modo não se pode esquecer Johan Cruijff, que foi igualmente estrela de primeira grandeza como praticante de futebol.

Marcel Keizer, pouco referenciado no panorama internacional, e por isso susceptível de criar algumas reticências entre os adeptos do clube que agora passou a representar, está perante um desafio de grande dimensão que coloca sobre a sua tarefa uma enorme expectativa e igual responsabilidade.

O Presidente do clube do leão manifestou convicção de que o novo técnico vai ter sucesso no futuro, colocando um acento tónico naquelas que considera serem as suas competências.

Depois de um período de breve adaptação, o treinador holandês terá o primeiro contacto com o nosso futebol em jogo da Taça de Portugal, a disputar pelo Sporting frente ao Lusitano de Vildemoínhos, no estádio do Fontelo, em Viseu.

Ficamos todos a aguardar, com imensa curiosidade, os resultados do desempenho de Keizer e dos modelos de jogo que vai introduzir no Sporting.