Quantas histórias contam um número?

Hoje o número é o 700 mil. Em euros, 700 mil corresponde mais ou menos ao valor pelo qual foi vendida uma cadeira de rodas e uma cópia da tese de doutoramento do físico Stephen Hawking.

De acordo com a leiloeira Christies, estes dois exemplares do inventário de um dos mais consagrados cientistas do século XX foram vendidos por 600 mil libras. Convertido para o nosso dinheiro, são 686 mil euros.

É exatamente o valor que a Câmara de Monção vai investir em 2.460 luminárias LED que vão substituir outros tantos candeeiros de iluminação pública de lâmpada incandescente.

Qual a relação entre as estratégias de poupança de energia da Câmara de Monção e a tese de doutoramento de uma mente brilhante? Nenhuma, pelo menos aparentemente. Embora seja inteligente substituir lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED, porque são mais poupadas e, com isso, também poupam o ambiente.

700 mil é um número que nos coloca também ao nível da exorbitância. Por exemplo, Rafael Nadal, o tenista catalão que, por 11 vezes, venceu o prestigiado torneio de Roland Garros joga todas as partidas com um relógio suíço Richard Mille. O slogan da marca é 'uma máquina de corridas no seu pulso'.

20 gramas de peso, 775 mil dólares. Ou 688 mil euros no nosso dinheiro. Lá está 700 mil euros, mais coisa menos coisa. Também não é para menos: feito de carbono, quartzo e titânio, pode suportar uma força G de 5.000. Realmente, não é um relógio, é uma máquina incrível.

Não menos incrível, mas em quatro rodas, é o Porsche 935 com um motor de 700 cavalos. Apenas 77 exemplares construídos. 700 mil euros de carro. Desportivo, arrojado, atraente, picante.

Por falar em picante, 700 mil pessoas estiveram numa fila de espera online para conseguir bilhetes para assistir ao regresso das Spice Girls. A procura foi tanta que, estavam previstos seis concertos, mas agora vão ser dez.

Gostos musicais à parte, quem certamente não quererá ir a um concerto desses serão os 700 mil portugueses que sofrem de enxaqueca grave. Ou seja, têm mais de quatro crises por mês. Esperemos que hoje não seja um desses dias. Era mau sinal.

Por falar nisso, 700 mil dias são 1917 anos. É mesmo uma exorbitância.