Edição da Noite

Violência e ódio no desporto

13 nov, 2018

Na Edição da Noite desta segunda-feira, 12 de novembro de 2018: destaque para os casos de violência no desporto, com uma entrevista com o secretário de Estado, João Paulo Rebelo, e o antropológo estudioso da claques Daniel Seabra; um ano de movimento #MeToo e o seu impato em Portugal.