Tertúlia Bola Branca

“Claques ganharam demasiada força”, diz Domingos

12 nov, 2018

A detenção do ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, por suspeita de envolvimento no ataque à Academia de Alcochete, é um dos temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.