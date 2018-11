No Dragão, o ponto alto do campeonato

Da jornada que ontem terminou com o jogo em Alvalade de que resultou uma vitória difícil do Sporting Clube de Portugal sobre o Desportivo de Chaves o grande destaque vai direitinho para o embate do Dragão, no dia anterior, onde assistimos a um espetáculo de grande consagração para o nosso campeonato principal.

De facto, dos nove jogos realizados emerge aquele em que se defrontaram aquelas que podem ser consideradas com toda a justiça a duas melhores equipas da Liga nacional.

Foi embate de verdadeiros campeões, que deixou à vista duas realidades: os dragões são, neste momento, os mais sérios candidatos à conquista do próximo título, enquanto os guerreiros do Minho não podem, desde agora, ser dissociados da possibilidade de também se tornarem pretendentes a alcançar o mesmo objetivo.

Tratou-se de uma noite que fica como testemunha do melhor de todos os desafios que se realizaram até aqui no decorrer das dez jornadas já disputadas.

Ambas as equipas manifestaram permanente intenção de chegar à vitória através de um futebol intenso e marcado por excelente organização, tanto no plano defensivo, quanto se lançaram no ataque.

Merecem por isso um aceno especial os treinadores envolvidos no evento: Sérgio Conceição, um estratega que melhora a sua qualidade a olhos vistos, e Abel Ferreira, que combina de forma excelente o seu discurso com a prática que fica à vista na forma com o a sua equipa se exibe.

Para além deste grandioso espetáculo, Benfica e Sporting resolveram os seus problemas, mas sem se aproximarem do brilho atingido no Dragão.

Os encarnados deixaram para trás o rasto do insucesso vivido nos quatro desafios anteriores, enquanto os leões não deixaram escapar a oportunidade de saltar para o segundo lugar da classificação, mercê de uma vitória alcançada através de um jogo pouco conseguido.

Agora vem aí nova interrupção do campeonato, a terceira depois de apenas três meses de competição.

Talvez o tempo para fazer assentar alguma poeira, e proporcionar o reaparecimento que faça subir de interesse a competitividade atual.