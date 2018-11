Os temas fraturantes da sociedade dividem-se em duas categorias: os que moldam o presente e o futuro da sociedade e geram discordâncias responsáveis por acérrimas discussões e os que abordam temáticas inofensivas, normalmente geram discussões engraçadas, mas não menos acesas.

Hoje falamos de inteligência limitada e eis que surge a questão clássica: loiras ou morenas, quem são as mais inteligentes?

Jay Zagorsky, investigador da Universidade do Ohio, nos Estados Unidos decidiu elevar esta temática à categoria de questões cientificamente relevantes e reuniu uma amostra de 11 mil mulheres para desmistificar o estereótipo.

Conclusão: as mulheres naturalmente loiras apresentam um quociente de inteligência um ponto acima das morenas, dois pontos acima das ruivas e quase três pontos acima das mulheres de cabelo preto.

Claro que isto é demasiado subjetivo para que as loiras cantem vitória e para que as morenas, as ruivas e as de cabelos pretos chorem a desgraça de serem as menos inteligentes em função da cor natural do cabelo. Contudo, apesar das piadas sobre mulheres loiras serem aparentemente inofensivas, elas podem ter impactos pouco desejáveis.

Jay Zagorsky diz ter provas de que o estereótipo da loira pouco inteligente faz a diferença na hora de contratar ou de promover uma funcionária e pode ser socialmente desagradável em variados contextos. É o erro e, já agora, a injustiça de uma generalização sem fundamentação que a sustente.

Para desmontar esse preconceito, este cientista da Universidade do Ohio sugere que este estudo é a evidência científica de que não deveria haver qualquer tipo de discriminação das loiras em função da sua inteligência.

Em 1979, o inquérito nacional da juventude realizado nos Estados Unidos avaliou as competências cognitivas de jovens entre os 14 e os 21 anos, desde o conhecimento de palavras, à compreensão de parágrafos por unidades de sentido, passando por conhecimentos e resolução de problemas matemáticos. E fazia, também, uma outra pergunta aos inquiridos: qual é a cor natural do teu cabelo?

Concluiu-se que as mulheres brancas de cabelo loiro apresentavam um QI de 103,2; as morenas 102,7; as ruivas 101,2 e as de cabelos pretos 100,5.

Só mais um dado curioso: o quociente de inteligência das mulheres de cabelos pretos avaliado nesta investigação norte-americana está em linha com os 100 pontos de QI médio da Noruega, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo. E, também, o segundo mais feliz, de acordo com o ranking mundial da felicidade.