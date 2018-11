O que muda nos EUA com as eleições intercalares

Os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos são o tema em análise na edição deste sábado do programa Da Capa à Contracapa.



Numa semana em que os Estados Unidos escolheram os seus candidatos ao Senado, à Câmara dos Representantes e para vários órgãos de vários Estados do país, Nuno Garoupa e Rui Tavares são os nossos convidados para debater as eleições intercalares e as mudanças que acontecem (ou não), por estes dias, no país de Donald Trump.

Rui Tavares é historiador, ex-eurodeputado e fundador do Livre. Nuno Garoupa é economista e professor de Direito na George Mason Scalia Law, na Virgínia.

Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater o país e o mundo.