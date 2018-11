Mau jornalismo é o melhor amigo do populismo

As ‘fake news’ e o futuro dos media foram dos temas mais falados na edição de 2018, da Web Summit.

Usadas como arma de arremesso político e de intoxicação, as notícias falsas são uma praga. Invadem o espaço público, distorcem os factos, desviam a atenção, comprometem a reflexão. E pelo caminho arruinam a reputação de pessoas ou instituições.

Claro que sempre houve intoxicação e mentiras no espaço público. Mas o ecossistema digital multiplica a mentira a uma velocidade supersónica.

Mais jornalismo e melhor jornalismo é uma das boas respostas ao perigo das ‘fake news’. Não chega – e não chega mesmo, tantas são as variáveis envolvidas. Mas não chegando, ajuda.

Para isso, o jornalismo deve distinguir-se do ‘lixo’ digital. Assumir a sua independência, escrutinar com rigor os acontecimentos, desmontar a propaganda, fazer as perguntas certas, tratar os factos com objetividade. Em vez de ‘fake news’, ‘real journalism’.

Um dos riscos do jornalismo é o de se deixar contagiar pela subjetividade, alienando o seu capital de confiança, junto do público e da sociedade.

O triunfo da subjetividade consiste, entre outros aspetos, em deixar que as visões e os preconceitos dos profissionais contaminem ‘a notícia’. Confundir factos com opinião contribui para desvalorizar e enfraquecer o jornalismo. E abre o caminho aos ‘factos alternativos’ que outros podem propor, alegando idêntica legitimidade.

Desse modo, o jornalismo estará a render-se à subjetividade, rainha e senhora de certas redes sociais.

Tony Blair, numa das intervenções mais interessantes na Web Summit, desmontou o Brexit e analisou os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos.

Insuspeito de ser um adepto de Trump, Blair explicou que de 2016 para cá, quem visse a CNN e lesse o The New York Times ficava com a sensação de que a presidência de Donald Trump ia implodir. Mas não implodiu, longe disso.

A verdade é que Trump, por quem não tenho nenhuma simpatia, continua a recolher apoios significativos na sociedade norte americana. Apesar do que tem dito e feito, dizem os críticos. Precisamente por aquilo que diz e faz, dirão os seus adeptos. Ignorar isto é ignorar a realidade.

Dito de outro modo, CNN e The New York Times, na ânsia de derrubarem Trump, transmitem um retrato que não reflete a realidade.

Sabendo-se que a Fox News é acusada de fazer o mesmo, mas num registo pró-Trump, tal significa que há muita produção jornalística inquinada.

Este é o ponto. Para adulterar a realidade deviam bastar as ‘fake news’. O jornalismo deve retratar a realidade. Detestando-a ou amando-a, mas procurando retratá-la, sempre com o mesmo rigor, independência e busca da verdade. Um jornalismo que mascara a realidade é tão ‘fake’ quanto as notícias falsas que abundam pelas redes. E se o jornalismo não retrata o país, perde-o.

Por outro lado, sendo o populismo tão enganador, é recomendável que o jornalismo seja esclarecedor. Se numa situação como a dos Estados Unidos, os jornalistas teimarem em retocar a verdade ao sabor da ideologia, estarão a dar um tiro no pé e transformarão o actual Presidente numa vítima. Não o combatem, promovem-no. Melhor serviço à causa de Trump, não há. Porque o mau jornalismo ajuda o populismo. Dá-lhe pretextos e argumentos.

No caso do Brasil é provável que venha a suceder idêntico fenómeno. Há uma espécie de central do pensamento global que já decidiu tudo sobre Bolsonaro. E que não se quer interrogar sobre as razões que levaram mais de cinquenta milhões de brasileiros a escolhê-lo como Presidente.

Por tudo aquilo que se conhece, Bolsonaro parece um personagem nada recomendável. Mas se pretenderem combatê-lo é melhor optar pelo bom jornalismo e não por campanhas baseadas na mera desinformação ou em ficções travestidas de jornalismo.

Populismo e fake news são duas caras da mesma moeda. Uma moeda má que o bom jornalismo combate e que o mau jornalismo potencia.