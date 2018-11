Afinal as eleições intercalares nos EUA não trouxeram nenhuma grande surpresa: tal como previsto pela maioria dos especialistas, os democratas tomaram controle da Câmara de Representantes, enquanto que os republicanos cimentaram o controle do Senado.



O que isto significa é que, mais do que na semana passada, estamos numa situação de divisão de poderes. Mais do que qualquer sistema europeu (que eu conheça), o sistema político americano é caracterizado por uma marcada divisão entre o executivo, legislativo e judicial. E mesmo dentro do legislativo, o facto de existirem duas câmaras implica a possibilidade — agora realizada — da divisão de poderes.

Tal como dizia Churchill, a democracia é o pior sistema excepto todos os outros. O mesmo se poderia dizer da divisão de poderes (embora conheça mais pessoas que discordem desta perspectiva do que da afirmação de Churchill).

A desvantagem da divisão de poderes é que é muito mais difícil fazer coisas. Por exemplo, se Trump quer erguer uma parede na fronteira, precisa de autorização do Congresso (concretamente, precisa de dinheiro). A vantagem da divisão de poderes é ... que é muito mais difícil fazer certas coisas, como por exemplo erguer uma parede na fronteira.