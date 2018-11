​Complicar as contas

Para quem esperava por uma vitória redentora do Benfica no jogo de ontem à noite frente ao Ajax no estádio da Luz, o empate com que se atingiu o final do jogo não deixa de se revestir de uma enorme frustração.



É que face ao 1-1 final ficou tudo na mesma: os holandeses têm quatro pontos de avanço sobre os lisboetas e um calendário que não aparenta tantas dificuldades quantas as que o Benfica ainda tem pela frente. Ambos têm que defrontar o Bayern, com o passaporte já praticamente assinado, sendo portanto os jogos com o AEK aqueles que ainda poderão transformar-se na tábua de salvação para qualquer deles.

Mas sejamos realistas: o quadro que agora temos à nossa frente não permite alimentar grande optimismo. Tudo indica, pois, que o vice-campeão português tem o seu destino traçado, esperando-o os dezasseis-avos de final segunda mais importante competição da Uefa, a Liga Europa.

Não obstante tudo isto a equipa comandada por Rui Vitória não fez um mau jogo, nem sequer podendo ser acusada de falta de empenho, de entrega, de coração. Mas foi exactamente por aqui que a corda pode ter partido, ou seja, os encarnados jogaram muito com o coração, mas raramente com a cabeça.

E o seu adversário soube exactamente aproveitar esse desequilíbrio, capitalizando a seu favor esse estado mental dos benfiquistas e com isso segurar o resultado que mais lhe convinha.

Hoje temos Liga Europa com o Sporting em exame muito complicado no Emirates Stadium onde vai ter pela frente uma das melhores equipas do futebol britânico, o Arsenal.

Em momento de viragem e sob o comando de um jovem técnico, Tiago Fernandes, que mesmo estando de passagem pelo cargo, vai querer deixar a sua marca.

Esperemos que a nossa semana europeia, já com uma vitória e um empate, cerre as portas com um resultado que não deslustre.