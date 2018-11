Metade da população europeia tem excesso de peso

Há 28 países que dedicam este dia à alimentação e à cozinha saudável, Portugal inclusive. Esta quinta-feira, os (ainda) 28 estados da União Europeia querem sensibilizá-lo para a necessidade de termos cuidado com o que comemos e com a forma como cozinhamos aquilo que levamos para a mesa, sobretudo a pensar nas crianças.

Os dados mais recentes indicam que 50% da população adulta e 25% das crianças europeias têm excesso de peso. O problema é que os jovens com excesso de peso tendem a conservá-lo na idade adulta e têm mais probabilidades de se tornarem obesos. É o ciclo vicioso do razoável poder de compra de que dispomos.

Se é verdade que, quanto mais se tem mais se gasta, a consequência é que temos gente que come demais e ganha peso; gente que desperdiça comida que dava de comer a tanta gente que passa fome; gente que tem tão pouco que come o que a prateleira do supermercado tem de mais acessível e prejudicial, e também acaba por engordar. Afinal, é por essa razão que encontramos níveis preocupantes de obesidade nas classes socialmente mais deprimidas.

Agora, vamos aos números: devemos comer menos, mas mais vezes ao dia? Ou devemos comer mais, mas menos vezes ao dia? Ora, três refeições de 800 calorias têm exatamente o mesmo efeito de seis refeições de 400 calorias. Ingere 2.400 calorias e está dentro daquilo que é recomendado para a ingestão diária.

A diferença está na confeção. Nos ingredientes que se usam. Frito não é cozido e assado não é grelhado.

Contudo, se quer saber qual a ingestão calórica indicada para si, há um exercício que pode fazer. Suba para a balança, anote o seu peso em quilos. Converta-o para libras e multiplique-o por 13, 14 ou 15. O resultado vai dar-lhe o número mínimo, intermédio e máximo de calorias diárias indicadas para o seu caso.

Mas, afinal de contas, isto da alimentação e da cozinha saudável tem muito a ver com conselhos extremamente simples.

Nunca deixe de tomar o pequeno almoço. Não porque lhe garanta a perda de peso, mas porque, normalmente, quem sai de casa sem a primeira refeição do dia tende a ir ao café a meio da manhã e lá vai um bolo, ou dois. Ou chega à hora de almoço e, em vez de sopa e um prato saudável, lá vai um hambúrguer ou uma pizza.

Tente comer de três em três horas para não sentir a tentação de atacar o frigorífico ou exagerar nas refeições principais.

Coma cinco peças de fruta ou porções de legumes por dia. Beba dois litros de água por dia. Use menos sal e açúcar nas refeições. Cozinhe saudável.