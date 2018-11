Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Os novos alentejanos

07 nov, 2018

Na Edição da Noite desta terça-feira, 6 de novembro de 2018: uma reportagem sobre os imigrantes que vão apanhar azeitona e acabam por ficar no Alentejo; as eleições intercalares nos Estados Unidos e uma entrevista ao primeiro-ministro, António Costa, no ãmbito da Web Summit.