​Tertúlia Bola Branca

Varandas nunca teve uma “conversa sobre futebol com José Peseiro”

05 nov, 2018

O despedimento de José Peseiro no Sporting, as três derrotas consecutivas do Benfica, a vitória do FC Porto na Madeira e a liderança partilhada do Sporting de Braga foram temas em análise da Tertúlia Bola Branca, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.