​Tiro no porta-aviões

É sobretudo o caso do Benfica, que após duas derrotas consecutivas, uma no Campeonato, outra na Champions, voltou a baquear, agora no seu estádio e frente a uma equipa que está longe de ser da sua igualha.



Não é fácil perceber o momento por que está a passar o clube liderado por Luis Filipe Vieira que, através de uma inoportuna entrevista, proporcionou ainda maior ruído à volta da situação que se regista na coletividade que lidera.

É que, pelo meio, chegou também ao conhecimento do grande público uma conversa telefónica nada abonatória da sua relação com o treinador em funções, Rui Vitória.

A derrota frente ao Moreirense é inquestionável.

A equipa comandada por Ivo Vieira foi superior em todos os capítulos do jogo, do qual ficou a lição táctica com que o treinador madeirense brindou o seu colega benfiquista. Nem sequer sobram desculpas sobre possíveis erros de arbitragem, porque não existiram ao longo de todo o jogo.

Perante este quadro, o Benfica tem agora pela frente outro enorme desafio: depois de amanhã vai receber na Luz o Ajax, com o qual vai discutir a sua continuidade na mais importante competição europeia. Face a um desaire, que não se deseja, os encarnados poderão ver aumentados os seus problemas, ficando em causa muita coisa e muita gente.

Para além desta desagradável situação do Benfica, a sua concorrência mais directa passou a jornada sem sobressaltos. Até o Sporting, que jogava nos Açores cartada importante, conseguiu ultrapassar a dificuldade, vencendo o Santa Clara, e atenuando muito o debate instalado à volta do despedimento de José Peseiro.