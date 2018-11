Os humanos do futuro

No Da Capa à Contracapa desta semana vamos viajar ao futuro da humanidade. Um futuro por muitos já esperado, por alguns desejado, por outros temido. Um futuro em que a relação homem-máquina será certamente tema fundamental de debate.

Os convidados são Diana Prata que é cientista premiada na área da Inovação e Empreendedorismo, dedica-se ao estudo da biologia do comportamento humano. Lidera o Grupo de Neurociência Biomédica do Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Universidade de Lisboa. É também professora honorária no King's College de Londres. Usa a inteligência artificial para fazer diagnósticos mais precisos de doenças neurodegenerativas.E

E também Francisco Rebelo, Presidente da Associação para o Desenvolvimento da Usabilidade e Experiência de Utilização e coordenador da unidade de Ergonomia do Centro de Investigação em Arquitetura Urbanismo e Design. É professor nas Faculdades de Motricidade Humana e Arquitetura da Universidade de Lisboa. Tem-se dedicado ao estudo da interação homem-computador; usabilidade, design emocional, design de jogos digitais, a experiência e avaliação das necessidades do ponto de vista do utilizador e realidade virtual.