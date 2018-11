Ensaio Geral

Portugal em destaque na feira do livro de Guadalajara

03 nov, 2018

Portugal é o convidado de honra da segunda maior feira do livro, em Guadalajara. Neste Ensaio Geral revelamos como será esta embaixada cultural que vai até ao México no final do mês. Escutamos também os segredos de uma das companhias de ballet mais famosas do mundo, o Ballet Bolshoi, porque entrevistamos um dos seus antigos diretores, o bailarino russo Vladimir Vasiliev – homenageado em Lisboa. Ainda escutamos o novo disco dos Danças Ocultas e vamos visitar a Fundação Gulbenkian onde há uma nova exposição para ver.