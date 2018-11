São Bento à Sexta

A irritação do ministro que faz sonhar

02 nov, 2018

A agressividade de Vieira da Silva e Pedro Marques e a aclamação quase unanime do PSD a Hugo Soares foram dois dos momentos que marcaram o debate do Orçamento do Estado, que esta semana foi aprovado na generalidade. Mas um dos ministros que se irritou também faz sonhar. Para saber como, é preciso ouvir o São Bento à Sexta, com Eunice Lourenço e Susana Madureira Martins, com moderação de Celso Paiva. Um programa em que o caso Tancos continuou na ordem do dia e que acabou com Marcelo Rebelo de Sousa a cantar à desgarrada.