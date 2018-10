Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Casa Comum

OE 2019 e Brasil

31 out, 2018

No Casa Comum desta quarta-feira, Paulo Rangel – hoje sem a participação de Fernando Medina – comentou o OE português para 2019, mas também a eleição de Bolsonaro no Brasil e as situações de Alemanha e Itália.