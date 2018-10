No dia em que se fica a saber que os pedidos de ajuda das famílias endividadas estão a aumentar e que o peso dos encargos com créditos aumentou para 72% (mais do dobro do que é recomendado), Jacinto Lucas Pires deixa uma questão: como é que organizamos a nossa economia? Não precisaremos de uma grande na maneira como vivemos a nossa vida?

Henrique Raposo volta a chamar a atenção para a importância da comunidade e da família e alerta para o facto de existir “cada vez mais assimetria: a economia das web summit cria uma bolha onde estão 2%, 3% e o resto, mesmo a classe média, vai ficando para trás”.

Para quem já está na pobreza, “uma das coisas dramáticas” é sente o futuro cortado. “O futuro é a repetição do presente”. Por isso é que vemos pessoas que não têm nada com telemóveis caros. “Quando não tens futuro, claro que vais gastar tudo o que tens num telemóvel”.

Passando para a entrevista que Luís Filipe Vieira deu na última noite (terça-feira) à TVI, Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo reagem com fortes críticas ao presidente do clube.

“Parece-me que está agarrado ao poder. Faz uma coisa que, para um benfiquista, é uma blasfémia: confundir-se a ele próprio e ao Benfica. Está para lá de todos os limites. O presidente não é o Benfica, felizmente”, remata Lucas Pires.

Mas a verdade é que o futebol se tem confundido com as suas “personagens”, lamenta Henrique Raposo.

“Bruno de Carvalho foi-se embora, mas a ‘bruno-de-carvalhização’ do futebol ficou”, critica. Admitindo que nunca foi adepto de Luís Filipe Vieira, assume-se como “fanático do Benfica”, mas lamenta que “tenha de comprar três canais de futebol” para acompanhar o clube.

Sobre a entrevista, Jacinto Lucas Pires sublinha que “não chega dizer que não cometeu ilegalidades. Porque uma coisa é a justiça, outra é a perceção moral sobre as coisas”.