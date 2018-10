​A economia circular dos afectos

Hoje é o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama e como não é possível falar de todas as iniciativas que têm tido lugar entre nós – ainda assim, refiro o avanço que está a ter a investigação e a terapêutica ao nível da imunoterapia, necessária para as formas mais agressivas da doença, reconhecidas também pela atribuição do Prémio Nobel da medicina a dois dos seus precursores, os Professores James P. Allison e Tasuku Honjo, e que finalmente mobiliza o interesse declarado da indústria – gostaria de agradecer ao projeto Heart Pillow, iniciado em 2013 pelo Movimento Soroptimist International em Portugal, o benefício que oferece a inúmeras mulheres que lutam por recuperar das suas traumáticas cirurgias ao cancro de mama.



O projeto das almofadas em forma de coração é, além do mais, um exemplo de como a combinação da inteligência com a bondade e a generosidade pode construir um sólido programa de Win-Win, sem a necessidade de fazer entrar no seu circuito a ajuda financeira directa, muitas vezes desgastada com as despesas de suporte.

O que o Movimento Soroptimist (fundado nos Estados Unidos da América há cerca de 100 anos e trazido para Portugal na passada década de oitenta) faz é providenciar a entrega regular de almofadas de apoio aos hospitais portugueses, de norte a sul do país, através das fisioterapeutas especializadas em recuperação no quadro do cancro da mama e que, depois, as oferecem às suas pacientes. Após qualquer o esvaziamento ganglionar (o nome técnico é uma linfodenectomia) neste caso axilar, a que muitos doentes com cancro da mama se submetem, há a remoção de tecido adiposo da axila. Esse tecido adiposo é muito importante para o acolchoamento da veia axilar. Nos doentes em que são removidos gânglios a veia axilar sofre uma diminuição do seu calibre, o que dificulta depois o retorno venoso. A colocação de um volume macio em baixo da axila, a Heart Pillow, permite fazer com que a veia axilar tenha uma posição ideal em termos de retorno, prevenindo o aparecimento do temido linfedema, um inchaço doloroso muito sensível ao movimento e às cargas.

A ergonómica almofada tem custo «zero», do princípio até ao fim do circuito, pois a sua preparação e distribuição parte do princípio de que é possível mobilizar as pessoas para ajudar desinteressadamente. Deste modo, foi sugerido à CerciAMA, na Amadora, uma instituição que acompanha pessoas com deficiência mental, que nas suas salas de costura ajudasse os seus utentes a fazer uma almofada. As novas costureiras gostaram tanto de cortar os tecidos coloridos, de os engomar, de os costurar e encher, de embalar a almofada «para senhoras que precisam de ajuda», que desde então, cerca de 10.000 almofadas já foram distribuídas.

O intuito da CerciAMA, ao entrar no projecto, foi o de fazer a diferença, de forma a que os seus utentes se sentissem úteis, participando com o seu esforço e trabalho, orientados pelas educadoras. Para quem dá o seu trabalho tem sido muito importante compreender o propósito das almofadas e de que forma estas almofadas podem fazer a diferença na vida das mulheres e, por vezes, dos homens, que as recebem. Esta é uma colaboração em que pessoas com uma deficiência difícil de integrar na sociedade tornam a vida mais fácil e com mais qualidade às pessoas que precisam de muito apoio e de atenção devido a uma doença grave e gravemente perturbadora.

Os tecidos, bonitos e de qualidade, são manuseados com carinho, competência e rígidas medidas de higiene, durante todo o processo de produção e de distribuição: os tecidos e enchimentos são oferecidos pela Indústria Portuguesa, através da Lameirinho, da Maitex, e as etiquetas são da Passamar.

As almofadas coração estão sujeitas ao pedido expresso das Unidades de Medicina Física e Reabilitação hospitalar, dirigidas ao Club Soroptimist Lisboa Caravela, e têm sido entregues no Hospital de Santa Maria, no Hospital Amadora Sintra, no Hospital São Francisco Xavier, no IPO de Lisboa, Porto e Coimbra, no Movimento Vencer e Viver do Norte, no Hospital de Évora, em Santarém, e espera-se que cheguem a Guimarães e a outros pontos do país onde sejam necessárias. Em suma, é um movimento de multiplicação do amor de pessoas boas e criativas, através deste Heart pillow / almofada coração, que serve para dar conforto na zona da cicatriz a quem tem cancro de mama e no qual até a designação AMA da instituição produtora faz um extra de sentido. Queridos Leitores, podia ser um de nós: a adoecer e a doar, mas doar é mais fácil.