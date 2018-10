Conversas Cruzadas

Brasil, a nova era política?

28 out, 2018

São originários de estilos e ideologias muito diferentes e colocam, como nunca, em lados opostos a sociedade brasileira. 147 milhões de eleitores decidem entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad a escolha do Presidente. Entre todas as perguntas de uma campanha invulgarmente agressiva ficou por responder a de quem tem melhores planos para fazer a economia crescer de novo. Afinal, o Brasil tem 12,7 milhões de desempregados e a taxa de desemprego é de 12,1%. Em 2014 o desemprego era de 4,8%. E como olha para estas presidenciais um empresário português com investimentos no Brasil? Terá sido a incapacidade do sistema político em se renovar (depois dos protestos de 2013/14) a abrir a porta a Bolsonaro? Questões para ampliar no Conversas Cruzadas com Nuno Botelho, Luís Aguiar-Conraria e Carvalho da Silva onde se debaterá também a greve geral na administração pública.