São Bento à Sexta

Tancos, Cavaco e Bolsonaro

26 out, 2018

No São Bento à Sexta desta semana, Eunice Lourenço, da Renascença, e Octávio Lousada Oliveira, da Visão, analisaram o caso de Tancos e as suas repercussões, o novo livro de Cavaco e as reações do PS e a resposta de Assunção Cristas sobre Jair Bolsonaro.