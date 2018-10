Sem golos e sem pontos

Havia natural expectativa à volta do jogo de ontem à noite em Alvalade. O Sporting Clube de Portugal recebia o Arsenal em jogo da Liga Europa, o qual poderia ajudar a refrescar o ambiente à volta da equipa, bastando para isso que este fosse capaz de alcançar um bom resultado ou, no limite, pelo menos uma exibição credível.

Afinal, não foi possível alcançar nem um destes dois objectivos: os leões perderam o jogo, e a exibição da equipa escolhida por José Peseiro apenas na primeira parte do jogo trouxe alguns lampejos de futebol de qualidade.

Daí que a vitória da equipa londrina não mereça contestação, ainda que nem sequer tenha deslumbrado neste seu primeiro êxito em terras portuguesas.

Adensa-se assim o quadro que está ser pintado em Alvalade. A contestação ao treinador começa a subir de tom, o que torna decisivos os próximos tempos à frente da equipa leonina.

E o próximo jogo do campeonato poderá por isso tornar-se uma prova de fogo, na recepção ao Boavista, que virá ao estádio leonino com grande determinação de criar dificuldades em todos os minutos do jogo, mesmo que tenha de se submeter a uma defesa porfiada o que, por norma, não é sistema muito apreciado pelos adeptos.

É verdade que José Peseiro pode invocar a ausência de dois jogadores que em tempos foram fundamentais. Mathieu e Bas Dost não tardarão certamente muito tempo em regressar, mas é preciso não perder de vista a ideia de que vai ser necessário algum tempo para que ambos readquiram o seu ritmo normal.

De resto, os outros grandes vão ter de disputar também desafios interessantes:

O Benfica desloca-se ao Estádio Nacional para ali enfrentar o Belenenses numa altura em que os azuis começam a acertar o passo. E o Futebol Clube do Porto não sai de casa para ali receber o Feirense, uma equipa sempre difícil e muito ousada, capaz de criar dores de cabeça a quem lhe aparecer pela frente.