Fomos contar quantos países existem no mundo e percebemos que a resposta é variável. Depende, por exemplo, da organização que os contabiliza.

De acordo com as Nações Unidas, existem 193 países. Contudo, se considerarmos o Vaticano e a Palestina, que são países observadores, ou Taiwan - cuja independência não é reconhecida pela China - percebemos que a lista de países do mundo está incompleta.

E o quê que um território precisa para ser reconhecido na ONU? Três requisitos: fronteiras definidas, moeda própria e soberania nacional, que facilitam o quarto e decisivo requisito: o reconhecimento da comunidade internacional.

Mas a FIFA e o Comité Olímpico Internacional reconhecem mais de 200 territórios. E eu, que percorri a lista do mundo por ordem alfabética, contei 199 países.

Ora bem, vamos a perguntas que podem ajudá-lo a responder àqueles questionários de cultura geral, tipo 'Quem quer ser milionário'. Quantas famílias reais existem no mundo? 28. Quantos territórios têm a forma constitucional de monarquia? 43.

E logo somos remetidos para o Reino Unido. Na verdade, é de todas as coroas a que mais territórios tutela. Alguns exemplos: Canadá, Austrália, Nova Zelândia ou Ilhas Salomão e Belize representam 1/3 do total de 15 territórios tutelados por Isabel II. A monarca britânica tem, seguramente, mais de 140 milhões de súbditos.

Outra curiosidade: 1/4 dos estados da União Europeia são monarquias. São 7 em 28. Aqui inclui-se o Reino Unido que, se tudo correr conforme previsto, abandona o projeto europeu em março do próximo ano.

E há um país que não faz parte do clube de Bruxelas que adotou exatamente a mesma música. Só muda a letra: "Acima do jovem Reno, repousa o Liechtenstein, nas alturas dos Alpes".

Para fechar, mais uma que talvez não saiba: o Vaticano é o único estado europeu que é uma monarquia absoluta. Há mais de 1000 anos. Tem atualmente cerca de 1000 habitantes e é líder entre os estados soberanos com menos habitantes.

Mas é o segundo território do mundo com menos residentes. As Ilhas Pitcairn, um território polinésio na dependência do Reino Unido, é a parcela de território com menos gente. Tem (apenas) 50 habitantes.