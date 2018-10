​A cortina já não é de ferro

O Futebol Clube do Porto passeou em Moscovo a sua classe e saiu airosamente da capital da Rússia não apenas com três pontos e mais dois milhões e setecentos mil euros na conta mas, sobretudo, com o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus praticamente garantido.



As perspetivas quanto ao desfecho do jogo já apontavam nesse sentido. Era visível a diferença de qualidade entre os jogadores de ambas as equipas, bem como ao modelo posto em jogo por portugueses e russos, o que permitia acalentar justificada esperança de que o campeão português não regressaria à Invicta de mãos a abanar.

O jogo começou bem para os dragões, mas ao defender uma grande penalidade Casillas iniciou o golpe de misericórdia no seu adversário.

Depois, os comandados de Sérgio Conceição foram construindo uma vitória clara e tranquila que acabou por nunca estar em dúvida no decorrer de todo o encontro.

Agora, ao voltar a jogar com o Lokomotiv, mas no estádio do Dragão, o campeão português tem a porta aberta para a qualificação para a fase seguinte.

Hoje, é a vez de o Sporting entrar em jogo, podendo, no entanto, contar com um adversário de outra envergadura. Trata-se do Arsenal, atualmente em quarto lugar no campeonato da Inglaterra, apenas a dois pontos do líder da classificação, e vindo de uma série de dez vitórias consecutivas que certamente não deseja ver interrompida logo à noite em Alvalade.

Mesmo estando a passar por momentos de menor fulgor, o Sporting tem à sua disposição uma oportunidade que pode ajudar à sua reabilitação.

Compete a José Peseiro e aos jogadores que escalar para o embate de hoje tudo fazerem para haja um novo Sporting nesta Liga Europa, muito diferente daquele que tem sido visto no nosso campeonato.