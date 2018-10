Cada português consome sete quilos de massa por ano

Faltam 67 dias para acabar o ano e nunca me tinha apercebido de que este dia é o Dia Mundial da Massa. Esta quinta-feira é o dia do esparguete e do rigatoni, do talharim e do fusilli, do macarrão e do fettucine.

Há pelo menos 13 formatos diferentes de massa. Se para si o formato é indiferente e o que importa mesmo é o sabor, acredite que há diferenças.

Para começar, há dois tipos principais de pasta: fresca, feita na hora, ou seca que se compra aos pacotes no supermercado. E, normalmente, essa é a que consumimos nas nossas casas.

A pasta fresca consome-se mais nos restaurantes e aparecem-nos com nomes super pomposos nas ementas dos restaurantes italianos.

Dito isto, porquê que 25 de outubro é o Dia Mundial da Massa? A ideia surgiu num congresso mundial em 1995 e o dia, de facto, foi instituído três anos depois pela Organização Internacional da Pasta.



No mais recente relatório mundial desta organização sobre a indústria das massas encontramos dados de 2013. E percebemos que Portugal é o 25.º maior produtor de massa a nível mundial. 77,5 toneladas, que representam 0,5% do total da produção global deste produto alimentar.

O maior produtor é, naturalmente, Itália. Produz mais de três milhões e 400 mil toneladas. É mais um milhão e 400 mil toneladas do que os Estados Unidos, que é - de acordo com este relatório - o segundo maior produtor mundial.

Ora, se os italianos são os maiores produtores de massa, serão também os maiores consumidores? Sim. Mais de 25 quilos per capita por ano.

Por cá, o nosso consumo é bem mais modesto. Cerca de sete quilos por português no espaço de um ano fazem de Portugal o 18.º maior consumidor mundial de massa.



Menos do que os turcos ou os suecos, os gregos ou os iranianos, os chilenos ou os tunisinos que, por acaso, são os segundos maiores consumidores.

Por isso, se não sabe o que há de fazer para o seu almoço ou jantar, seja criativo ou criativa. Vá para a cozinha fazer massa.