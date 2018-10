Nomeação de Carlos Pereira "não se coaduna" com o perfil de uma entidade reguladora

O socialista Fernando Medina considera que o nome do deputado do PS Carlos Pereira para liderar a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos não foi bem escolhido. "É uma nomeação que não se coaduna com o que deve ser o perfil de uma entidade reguladora", diz Medina.

Medina não vê uma objeção de fundo o facto de Carlos Pereira ser deputado. Considera, no entanto, que Carlos Pereira não tem um curriculo que justifique a escolha.

Já o social-democrata Fernando Rangel critica duramente o Governo que, segundo Rangel, ao fazer esta nomeação "perdeu a vergonha por completo".

"Acho escandaloso e inaceitável", diz.

