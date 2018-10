A tempestade Leslie e a Hora da Verdade

24 out, 2018

Esta terça-feira em destaque na Edição da Noite estiveram quatro temas: a Hora da Verdade com a entrevista a Vieira da Silva; a Tempestade Leslie e o pedido de ajuda do Turismo do Centro; a Cáritas com o alerta para o paradoxo do aumento de beneficiários do RSI; e o Parlamento Europeu que tem 4,6 milhões de euros para apoiar os desempregados do setor têxtil em Portugal.