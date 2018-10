​Semana grande

Três clubes portugueses voltam à liça nesta semana para jogarem uma cartada decisiva quanto ao seu futuro nas duas competições europeias organizadas pela UEFA.



Trata-se de disputar a terceira jornada de ambas as competições nas quais pontuar nos jogos de hoje, amanhã e depois, poderá representar um salto importante para que seja possível terminar com sucesso a fase de grupos.

O Benfica abre o calendário logo à noite em Amsterdão, na Holanda, defrontando o histórico Ajax, seu companheiro de tantos anos na ribalta do futebol europeu, e de novo a querer regressar aos seus bons velhos tempos.

Mesmo sendo atendível a ideia de muitos para os quais o Benfica está por esta altura num patamar um pouco mais elevado do que o campeão holandês.

Só que o Ajax está actualmente servido por um plantel de grande qualidade, a exibir futebol atraente, e isso não pode nem deve ser menosprezado pelo técnico e pelos jogadores lisboetas.

Também a jogar em terrenos adversos, o Futebol Clube do Porto vai a Moscovo defrontar um adversário que lhe é teoricamente inferior.

Se apenas nos ativermos aos números a superioridade do campeão português não permite erguer dúvidas: os dragões já conquistaram quatro pontos, enquanto as locomotivas de capital da Rússia ainda não adregaram um ponto sequer.

Mas, atenção, por vezes é em desafios como este em que somos forçados a olhar de frente para as maiores surpresas.

Na quinta-feira temos a visita a Alvalade dos londrinos do Arsenal, actualmente no quarto lugar na Premiership, apenas a dois pontos do comandante Manchester City.

Depois das más exibições da equipa de Peseiro, este é um tempo perfeito para fazer chegar a hora da redenção.

Num passado não muito distante o Sporting foi capaz bater o pé Ao Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona e Juventus. Será que vai voltar a ser competente, e apagar a imagem deixada nos jogos mais recentes frente ao Portimonense e o Alverca? Veremos…